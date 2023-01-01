Про здоровье. Сезон 1
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1-й сезон

Про здоровье (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Про здоровье. Сезон 1 25 серий
ТВ-шоу18+

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1-й сезон

О сериале

Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский и его команда рассказывают, как вести здоровый образ жизни в мегаполисе. Ведущие программы проводят эксперименты, делают разборы самых современных медицинских технологий, развенчивают мифы о самых распространенных болезнях, советуются с врачами-экспертами, делятся рецептами полезных блюд и объясняют, как сформировать полезные привычки.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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