Про здоровье. Сезон 1. Серия 4
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Про здоровье
1-й сезон
4-я серия
2019, Про здоровье. Сезон 1. Серия 4
ТВ-шоу18+

Про здоровье (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский и его команда рассказывают, как вести здоровый образ жизни в мегаполисе. Ведущие программы проводят эксперименты, делают разборы самых современных медицинских технологий, развенчивают мифы о самых распространенных болезнях, советуются с врачами-экспертами, делятся рецептами полезных блюд и объясняют, как сформировать полезные привычки.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
15 мин / 00:15

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