WinkСериалыПро здоровье1-й сезон4-я серия
2019, Про здоровье. Сезон 1. Серия 4
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Про здоровье (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+15 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+15 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+15 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+15 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+15 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+15 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+15 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+15 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+15 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+15 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+15 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+14 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+15 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+15 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+14 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+14 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+14 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+14 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+14 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+15 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+14 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+14 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+14 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+14 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+14 мин
Про здоровье
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
О сериале
Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский и его команда рассказывают, как вести здоровый образ жизни в мегаполисе. Ведущие программы проводят эксперименты, делают разборы самых современных медицинских технологий, развенчивают мифы о самых распространенных болезнях, советуются с врачами-экспертами, делятся рецептами полезных блюд и объясняют, как сформировать полезные привычки.