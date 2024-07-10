Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский и его команда рассказывают, как вести здоровый образ жизни в мегаполисе. Ведущие программы проводят эксперименты, делают разборы самых современных медицинских технологий, развенчивают мифы о самых распространенных болезнях, советуются с врачами-экспертами, делятся рецептами полезных блюд и объясняют, как сформировать полезные привычки.

