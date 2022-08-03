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Приключения мишек Гамми
3-й сезон

Приключения мишек Гамми (сериал, 1987) сезон 3 смотреть онлайн

1987, Adventures of the Gummi Bears 8 серий
Фэнтези, Семейный0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Красочный и добрый мультсериал о приключениях Мишек Гамми — сказочных медведях, тайно живущих рядом с людьми, и о которых ходят легенды по всей земле, ведь они не раз спасали королевство и подданых короля от нападений злых гоблинов под руководством хитрого графа Игторна и другой нечистой силы.

Страна
США, Южная Корея, Япония, Бразилия
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения мишек Гамми»