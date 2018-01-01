Wink
Предчувствие (сериал, 2013) сезон 3 смотреть онлайн

2013, Perception 15 серий
Триллер18+

О сериале

Доктор Дэниел Пирс — талантливый, но эксцентричный нейрофизиолог, которого пригласили в ФБР для оказания помощи в расследовании наиболее сложных дел. Благодаря своим уникальным способностям и глубоким познаниям человеческого поведения он способен раскрыть даже самое запутанное дело.

Страна
США
Жанр
Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

