Предчувствие
Wink
Сериалы
Предчувствие

Предчувствие (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Perception 3 сезона
Триллеры, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Доктор Дэниел Пирс — талантливый, но эксцентричный нейрофизиолог, которого пригласили в ФБР для оказания помощи в расследовании наиболее сложных дел. Благодаря своим уникальным способностям и глубоким познаниям человеческого поведения он способен раскрыть даже самое запутанное дело.

Все сезоны сериала Предчувствие смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Предчувствие»

Всё