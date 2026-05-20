Позывной неизвестен (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Позывной неизвестен
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+48 мин
Позывной неизвестен
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Позывной неизвестен
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Позывной неизвестен
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Позывной неизвестен
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Позывной неизвестен
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Позывной неизвестен
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Позывной неизвестен
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Группа первоклассных наемников выполняет сложнейшие задания за границей, защищая интересы России. Брутальный боевик «Позывной неизвестен» — сериал о профессионалах, понимающих друг друга с полуслова.
В республике Монтонозо неспокойно. Американские спецслужбы готовят государственный переворот при поддержке местной оппозиции и с участием русских наемников. Их планы нарушает бывший военный с позывным Шива, ветеран горячих точек и опытный боец. С его помощью российские агенты, отправленные в страну для стабилизации ситуации, получают шанс остановить будущую катастрофу, которая стоила бы жизней множества людей. Защита Монтонозо становится отправной точкой в истории подразделения «Олимп», отряда профессионалов из России, решающих международные проблемы.
Об их операциях расскажет многосерийный экшен «Позывной неизвестен» (2025), доступный в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- АБРежиссёр
Андрей
Берченко
- АБРежиссёр
Андрей
Буриличев
- ДдАктёр
Джулиано
ди Капуа
- ИКАктёр
Игорь
Климов
- НБАктёр
Николай
Белин
- Актёр
Павел
Крайнов
- АСАктёр
Антон
Сычев
- ГКСценарист
Геннадий
Казачков
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- ДДПродюсер
Дмитрий
Добужинский
- АБПродюсер
Анна
Бочкарева
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- ЕПХудожница
Екатерина
Пенюшкина
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Самсанков
- ДБКомпозитор
Денис
Байрак