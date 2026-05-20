Группа первоклассных наемников выполняет сложнейшие задания за границей, защищая интересы России. Брутальный боевик «Позывной неизвестен» — сериал о профессионалах, понимающих друг друга с полуслова.



В республике Монтонозо неспокойно. Американские спецслужбы готовят государственный переворот при поддержке местной оппозиции и с участием русских наемников. Их планы нарушает бывший военный с позывным Шива, ветеран горячих точек и опытный боец. С его помощью российские агенты, отправленные в страну для стабилизации ситуации, получают шанс остановить будущую катастрофу, которая стоила бы жизней множества людей. Защита Монтонозо становится отправной точкой в истории подразделения «Олимп», отряда профессионалов из России, решающих международные проблемы.



Об их операциях расскажет многосерийный экшен «Позывной неизвестен» (2025), доступный в онлайн-кинотеатре Wink.

