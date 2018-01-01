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Сериалы
Позывной неизвестен
Актёры и съёмочная группа сериала «Позывной неизвестен»

Актёры и съёмочная группа сериала «Позывной неизвестен»

Режиссёры

Андрей Берченко

Андрей Берченко

Режиссёр
Андрей Буриличев

Андрей Буриличев

Режиссёр

Актёры

Джулиано ди Капуа

Джулиано ди Капуа

Juliano di Capua
Актёр
Игорь Климов

Игорь Климов

Актёр
Николай Белин

Николай Белин

Актёр
Павел Крайнов

Павел Крайнов

Актёр
Антон Сычев

Антон Сычев

Актёр

Сценаристы

Геннадий Казачков

Геннадий Казачков

Сценарист

Продюсеры

Анатолий Тупицын

Анатолий Тупицын

Продюсер
Дмитрий Добужинский

Дмитрий Добужинский

Продюсер
Анна Бочкарева

Анна Бочкарева

Продюсер
Владимир Тюлин

Владимир Тюлин

Продюсер

Художники

Екатерина Пенюшкина

Екатерина Пенюшкина

Художница

Монтажёры

Дмитрий Самсанков

Дмитрий Самсанков

Монтажёр

Композиторы

Денис Байрак

Денис Байрак

Композитор