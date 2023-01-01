Поймай мне убийцу (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

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Детективная история, основанная на реальных событиях, потрясших ЮАР в девяностых годах. Новый сериал cо звездой «Игры Престолов»: «Поймай мне убийцу» — 1 сезон смотреть онлайн на Wink.



Шарлотта Хоуп, знакомая зрителю по роли Кейтилин Старк, примеряет на себя образ первой женщины-профайлера в ЮАР. Ее героиня Мики Пасториус раньше была журналисткой, а теперь работает психологом. Внезапно ее таланты требуются не только для душеспасительных разговоров, но и для поиска локальных маньяков, которые наводят ужас на граждан всей страны. Стрелки, душители, ночные преследователи могут скрыться от следствия, но не от проницательной интуиции Мики.



Справится ли Мики с вызовами, брошенными ей преступным миром? Смотрите «Поймай мне убийцу» — 1 сезон в онлайн-кинотеатре Wink по подписке Amediateka.



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