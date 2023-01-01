Поймай мне убийцу (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 1
- 18+45 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 8
- 18+50 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 9
- 18+47 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 10
- 18+49 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 11
Сюжет
Детективная история, основанная на реальных событиях, потрясших ЮАР в девяностых годах. Новый сериал cо звездой «Игры Престолов»: «Поймай мне убийцу» — 1 сезон смотреть онлайн на Wink.
Шарлотта Хоуп, знакомая зрителю по роли Кейтилин Старк, примеряет на себя образ первой женщины-профайлера в ЮАР. Ее героиня Мики Пасториус раньше была журналисткой, а теперь работает психологом. Внезапно ее таланты требуются не только для душеспасительных разговоров, но и для поиска локальных маньяков, которые наводят ужас на граждан всей страны. Стрелки, душители, ночные преследователи могут скрыться от следствия, но не от проницательной интуиции Мики.
Справится ли Мики с вызовами, брошенными ей преступным миром? Смотрите «Поймай мне убийцу» — 1 сезон в онлайн-кинотеатре Wink по подписке Amediateka.
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