Поймай мне убийцу (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 1
- 18+45 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 8
- 18+50 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 9
- 18+47 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 10
- 18+49 мин
Поймай мне убийцу
Сезон 1 Серия 11
О сериале
Бывшая журналистка, ставшая первым в ЮАР психологом-профайлером, охотится на опасных убийц. Захватывающий детектив, основанный на реальной истории.
1994 год. Южная Африка постепенно привыкает к демократическому режиму. Мики Писториус, первый профессиональный профайлер в стране, присоединяется к группе полицейских, которые разыскивают печально известного серийного маньяка. На счету убийцы уже 22 мальчика, и каждый день, пока он на свободе, опасности подвергается множество людей. Это дело станет первым в карьере Писториус, за которым последует еще множество расследований. Но сможет ли она сочетать работу и личную жизнь?
