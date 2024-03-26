Поймай мне убийцу (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Бывшая журналистка, ставшая первым в ЮАР психологом-профайлером, охотится на опасных убийц. Захватывающий детектив, основанный на реальной истории.



1994 год. Южная Африка постепенно привыкает к демократическому режиму. Мики Писториус, первый профессиональный профайлер в стране, присоединяется к группе полицейских, которые разыскивают печально известного серийного маньяка. На счету убийцы уже 22 мальчика, и каждый день, пока он на свободе, опасности подвергается множество людей. Это дело станет первым в карьере Писториус, за которым последует еще множество расследований. Но сможет ли она сочетать работу и личную жизнь?



Увидеть историю этой уникальной женщины поможет сериал «Поймай мне убийцу» 2022 года, смотреть онлайн который можно в подписке Amediateka на Wink.

