Последний книжный магазин (мультсериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Последний книжный магазин
2075 год. Владелец большого торгового центра, хочет избавиться от старой книжной лавки и продавать на ее месте мороженое. А хозяин книжного Апчехов отчаянно пытается спасти свой магазинчик. Но дела у владельца идут не очень, потому что люди сейчас не особо любят читать. Для того, чтобы привлечь посетителей, его внучка Дина решила предлагать им не только интересные книги, но и вкусный кофе.

