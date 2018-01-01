Wink
Детям
Последний книжный магазин
Актёры и съёмочная группа сериала «Последний книжный магазин»

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний книжный магазин»

Режиссёры

Андрей Юшкин

Режиссёр
Павел Осипов

Режиссёр
Татьяна Викулина

Режиссёр
Анна Любимцева

Режиссёр

Актёры

Владислав Тирон

Актёр
Павел Осипов

Актёр
Александра Гладкова

Актриса
Антон Савенков

Актёр
Элиза Мартиросова

Актриса
Диомид Виноградов

Актёр

Продюсеры

Юлиана Слащева

Продюсер
Юлия Осетинская

Продюсер
Максим Свищёв

Продюсер
Ярослава Келим

Продюсер

Художники

Ольга Семенова

Художница
Глеб Чичерин

Художник
Сергей Аралин

Художник

Монтажёры

Сергей Кириллин

Монтажёр
Елена Басова

Монтажёр

Композиторы

Денис Фролов

Композитор