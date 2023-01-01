Половое перевоспитание (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+25 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 2
- 18+21 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 3
- 18+26 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 5
- 18+25 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 6
- 18+22 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 7
- 18+30 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 8
- 18+22 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 9
- 18+21 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Французская драма, 1 сезон которой рассказывает о парочке влюбленных стариков, устроившей переполох в доме престарелых. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить сериал «Половое перевоспитание» — смотреть онлайн 2023 года можно прямо сейчас на нашем видеосервисе.
В первом сезоне заботливая дочь принимает решение отправить своего пожилого отца Жака в роскошный пансион на берегу моря. Вначале мужчина не видит смысла в дальнейшей жизни и даже подумывает покончить с собой, но все меняется, когда он знакомится со своей ровесницей по имени Роза. Между стариками возникают сильные чувства, и это вызывает настоящий хаос в тихом доме престарелых, так как в водоворот бурных страстей оказываются втянуты не только сами пенсионеры, но и все обитатели и работники почтенного заведения.
К чему приведут отношения между Жаком и Розой, узнаете в трогательной драме «Половое перевоспитание» — сериал смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink!
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