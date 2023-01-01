Половое перевоспитание (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

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Французская драма, 1 сезон которой рассказывает о парочке влюбленных стариков, устроившей переполох в доме престарелых. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить сериал «Половое перевоспитание» — смотреть онлайн 2023 года можно прямо сейчас на нашем видеосервисе.



В первом сезоне заботливая дочь принимает решение отправить своего пожилого отца Жака в роскошный пансион на берегу моря. Вначале мужчина не видит смысла в дальнейшей жизни и даже подумывает покончить с собой, но все меняется, когда он знакомится со своей ровесницей по имени Роза. Между стариками возникают сильные чувства, и это вызывает настоящий хаос в тихом доме престарелых, так как в водоворот бурных страстей оказываются втянуты не только сами пенсионеры, но и все обитатели и работники почтенного заведения.



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