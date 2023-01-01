Половое перевоспитание (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Можно ли найти любовь после 80? Трогательное французское драмеди о двух пенсионерах, которые заводят бурный роман в элитном доме престарелых.



На протяжении восьмидесяти лет Жак пережил множество незабываемых моментов, наполненных яркими эмоциями. Однако когда наступает время выхода на заслуженный отдых, он остается �один в своей квартире. Дочь принимает решение перевести отца в престижный пансион на берегу моря, но Жак совсем не желает проводить последние дни среди унылых стариков. От безысходности мужчина хочет покончить с собой, но встреча с прекрасной пожилой дамой по имени Роза меняет его планы. Этот страстный роман наполняет новым смыслом их жизни, заставляя переосмыслить все вокруг и привнося хаос в уютную обстановку дома престарелых.



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