Половое перевоспитание (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+25 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 2
- 18+21 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 3
- 18+26 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 5
- 18+25 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 6
- 18+22 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 7
- 18+30 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 8
- 18+22 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 9
- 18+21 мин
Половое перевоспитание
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Можно ли найти любовь после 80? Трогательное французское драмеди о двух пенсионерах, которые заводят бурный роман в элитном доме престарелых.
На протяжении восьмидесяти лет Жак пережил множество незабываемых моментов, наполненных яркими эмоциями. Однако когда наступает время выхода на заслуженный отдых, он остается �один в своей квартире. Дочь принимает решение перевести отца в престижный пансион на берегу моря, но Жак совсем не желает проводить последние дни среди унылых стариков. От безысходности мужчина хочет покончить с собой, но встреча с прекрасной пожилой дамой по имени Роза меняет его планы. Этот страстный роман наполняет новым смыслом их жизни, заставляя переосмыслить все вокруг и привнося хаос в уютную обстановку дома престарелых.
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