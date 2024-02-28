Половое перевоспитание (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Кто сказал, что любви и секса после 80 лет не существует? Создатели комедийно-драматического сериала «Половое перевоспитание» из Франции берутся опровергнуть это убеждение! Дочка отправляет 80-летнего Жака в элитный дом престарелых, который находится на берегу моря. Она не учла только одного – мужчина ненавидит стариков и совершенно не намерен тихо и мирно доживать свой век в компании тех, кому, как он считает, «прогулы на кладбище ставят». Он был готов покончить с собой, если бы не удивительная встреча с его ровесницей Розой, с которой случилась любовь с первого взгляда. Охваченные глубокими чувствами, они совершенно забывают о своем возрасте и начинают жить свою лучшую жизнь. В водоворот их страстей оказываются втянутыми их соседи, знакомые, сотрудники дома престарелых и даже дети!

