Подразделение (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, La Unidad 6 серий
Боевик, Триллер18+

Карла — глава испанского полицейского подразделения по борьбе с терроризмом, которое уже долгое время пытается сдерживать исламистов. В результате одной из операций был схвачен Аль Салах Гархиб — один из самых опасных лидеров «Исламского джихада» в мире. Но успех операции радовал Карлу всего несколько часов. Теперь Испании угрожают последователи Аль Салаха, а также сын религиозного лидера — и все они полны решимости пожертвовать своими жизнями, чтобы отомстить за его арест.

Страна
Испания
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

