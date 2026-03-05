Подразделение (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыПодразделение1-й сезон
2020, La Unidad 6 серий
Боевик, Триллер18+
Карла — глава испанского полицейского подразделения по борьбе с терроризмом, которое уже долгое время пытается сдерживать исламистов. В результате одной из операций был схвачен Аль Салах Гархиб — один из самых опасных лидеров «Исламского джихада» в мире. Но успех операции радовал Карлу всего несколько часов. Теперь Испании угрожают последователи Аль Салаха, а также сын религиозного лидера — и все они полны решимости пожертвовать своими жизнями, чтобы отомстить за его арест.
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДДРежиссёр
Дэни
Де Ла Торре
- ОСРежиссёр
Оскар
Сантос
- НПАктриса
Натали
Поса
- ВДАктёр
Виктор
Дупла
- ТКАктриса
Тамара
Каноза
- МЭАктёр
Мусса
Эчариф
- КБАктёр
Карлос
Бланко
- РФАктёр
Рауль
Фернандес де Пабло
- АБАктриса
Альба
Берсабе
- ФШАктриса
Фариба
Шейкхан
- МААктриса
Мариан
Альварес
- МНАктёр
Мишель
Ноэр
- ДДСценарист
Дэни
Де Ла Торре
- Продюсер
Фран
Араухо
- ДДПродюсер
Дэни
Де Ла Торре
- АМПродюсер
Альберто
Марини
- ИКПродюсер
Исмаэль
Кальеха
- МЛПродюсер
Мария
Лианьо
- ХПХудожник
Хуан
Педро Де Гаспар
- ХТХудожник
Хулио
Торресилья
- ЕдХудожница
Елена
де Лоренцо
- ХГМонтажёр
Хуан
Галиньянес
- ХКМонтажёр
Хорхе
Койра
- ХИОператор
Хосу
Инчаустеги