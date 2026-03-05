Подразделение (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Карла — глава испанского полицейского подразделения по борьбе с терроризмом, которое уже долгое время пытается сдерживать исламистов. В результате одной из операций был схвачен Аль Салах Гархиб — один из самых опасных лидеров «Исламского джихада» в мире. Но успех операции радовал Карлу всего несколько часов. Теперь Испании угрожают последователи Аль Салаха, а также сын религиозного лидера — и все они полны решимости пожертвовать своими жизнями, чтобы отомстить за его арест.

