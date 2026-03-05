Подразделение (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Подразделение. Сезон 1. Серия 5
2020, La Unidad
Боевик, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Испанский отдел по борьбе с терроризмом сталкивается с самой серьезной опасностью за свою историю. Триллер «Подразделение» — сериал об операции, от которой зависят миллионы жизней.

Специальное подразделение испанской полиции, занимающиеся борьбой с джихадизмом, совершает настоящий прорыв: его сотрудникам удается арестовать Салах аль-Гариба, самого разыскиваемого террориста в мире. Однако вскоре глава отдела Карла Торрес понимает, что это было только начало: теперь Испания стала главной целью для последователей аль-Гариба, среди которых есть и его родной сын, готовый пожертвовать собой ради общей цели. Тем временем сама Карла переживает тяжелый развод, и процесс осложняется тем, что ее бывший муж — один из лучших агентов отдела.

Удастся ли им преодолеть разногласия и защитить страну, вы узнаете из триллера «Подразделение». Сериал 2020 года доступен на Wink.

Испания
Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Триллер

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

