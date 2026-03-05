Подразделение (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Эта серия пока недоступна
Испанский отдел по борьбе с терроризмом сталкивается с самой серьезной опасностью за свою историю. Триллер «Подразделение» — сериал об операции, от которой зависят миллионы жизней.
Специальное подразделение испанской полиции, занимающиеся борьбой с джихадизмом, совершает настоящий прорыв: его сотрудникам удается арестовать Салах аль-Гариба, самого разыскиваемого террориста в мире. Однако вскоре глава отдела Карла Торрес понимает, что это было только начало: теперь Испания стала главной целью для последователей аль-Гариба, среди которых есть и его родной сын, готовый пожертвовать собой ради общей цели. Тем временем сама Карла переживает тяжелый развод, и процесс осложняется тем, что ее бывший муж — один из лучших агентов отдела.
Удастся ли им преодолеть разногласия и защитить страну, вы узнаете из триллера «Подразделение». Сериал 2020 года доступен на Wink.
- ДДРежиссёр
Дэни
Де Ла Торре
- ОСРежиссёр
Оскар
Сантос
- НПАктриса
Натали
Поса
- ВДАктёр
Виктор
Дупла
- ТКАктриса
Тамара
Каноза
- МЭАктёр
Мусса
Эчариф
- КБАктёр
Карлос
Бланко
- РФАктёр
Рауль
Фернандес де Пабло
- АБАктриса
Альба
Берсабе
- ФШАктриса
Фариба
Шейкхан
- МААктриса
Мариан
Альварес
- МНАктёр
Мишель
Ноэр
- ДДСценарист
Дэни
Де Ла Торре
- Продюсер
Фран
Араухо
- ДДПродюсер
Дэни
Де Ла Торре
- АМПродюсер
Альберто
Марини
- ИКПродюсер
Исмаэль
Кальеха
- МЛПродюсер
Мария
Лианьо
- ХПХудожник
Хуан
Педро Де Гаспар
- ХТХудожник
Хулио
Торресилья
- ЕдХудожница
Елена
де Лоренцо
- ХГМонтажёр
Хуан
Галиньянес
- ХКМонтажёр
Хорхе
Койра
- ХИОператор
Хосу
Инчаустеги