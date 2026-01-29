Под маской любви (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Талантливого пластического хирурга Марию Антонову нашли без сознания рядом с телом убитого Ильи Туманского — влиятельного врача и ее бывшего возлюбленного. Все улики против нее: в руках — нож, на котором ее отпечатки. После допросов и экспертиз Марию оправдали, но угроза не исчезла: на девушку совершили покушение прямо в клинике. Спасителем Марии стал Руслан — начальник охраны и бывший оперативник.



Марии предстоит выяснить, кто и зачем ее подставил. Расследование приводит к неожиданным открытиям: за убийством Туманского стоят не только криминальные интересы, но и темные тайны его семьи.

