Под маской любви. Сезон 1
Wink
Сериалы
Под маской любви
1-й сезон

Под маской любви (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

8.62025, Под маской любви. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Талантливого пластического хирурга Марию Антонову нашли без сознания рядом с телом убитого Ильи Туманского — влиятельного врача и ее бывшего возлюбленного. Все улики против нее: в руках — нож, на котором ее отпечатки. После допросов и экспертиз Марию оправдали, но угроза не исчезла: на девушку совершили покушение прямо в клинике. Спасителем Марии стал Руслан — начальник охраны и бывший оперативник.

Марии предстоит выяснить, кто и зачем ее подставил. Расследование приводит к неожиданным открытиям: за убийством Туманского стоят не только криминальные интересы, но и темные тайны его семьи.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг