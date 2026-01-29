Под маской любви (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыПод маской любви1-й сезон
Талантливого пластического хирурга Марию Антонову нашли без сознания рядом с телом убитого Ильи Туманского — влиятельного врача и ее бывшего возлюбленного. Все улики против нее: в руках — нож, на котором ее отпечатки. После допросов и экспертиз Марию оправдали, но угроза не исчезла: на девушку совершили покушение прямо в клинике. Спасителем Марии стал Руслан — начальник охраны и бывший оперативник.
Марии предстоит выяснить, кто и зачем ее подставил. Расследование приводит к неожиданным открытиям: за убийством Туманского стоят не только криминальные интересы, но и темные тайны его семьи.
- МТРежиссёр
Михаил
Тверской
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- АЛАктриса
Анна
Леванова
- ВБАктёр
Владимир
Бутенко
- МПАктриса
Марина
Правкина
- РПАктёр
Роман
Перелыгин
- МТСценарист
Михаил
Тверской
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ДМПродюсер
Дарья
Масловская
- ЕШПродюсер
Екатерина
Швейко
- ААКомпозитор
Александр
Артишевский