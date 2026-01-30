Победа любви (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Люба Соколова одна вырастила сына Ваню и так и не смогла забыть своего мужа Сергея. Восемнадцать лет назад он героически погиб в автоаварии: вел автобус и спас пассажиров ценой собственной жизни. Люба стала водителем того автобуса, за рулем которого когда-то был ее любимый. С тех пор она не впускает никого в свое сердце. Все эти годы рядом с ней был Виктор — верный друг семьи, который чувствует вину за смерть товарища и помогает женщине и ее сыну. Но Люба не замечает, что Виктор давно ее любит.



Когда сын Любы уходит в армию, а на работе у нее начинаются неприятности, ей вновь приходится рассчитывать только на себя. Вдобавок конфликт с местным бизнесменом ставит под угрозу ее карьеру и репутацию. А тем временем Виктор сближается с другой женщиной, и Люба впервые осознает, что он ей — не просто друг.

