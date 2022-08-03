Wink
Сериалы
По ту сторону
1-й сезон

По ту сторону (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Beyond 10 серий
Фэнтези, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

После несчастного случая мальчик по имени Холден Мэттьюс впадает в кому на долгих двенадцать лет. Когда молодой парень приходит в сознание, у него открываются суперспособности, в которых очень заинтересована могущественная тайная организация.

Страна
США
Жанр
Мистика, Драма, Фэнтези, Детектив

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «По ту сторону»