По ту сторону
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По ту сторону

По ту сторону (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Beyond 2 сезона
Фэнтези, Мистические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

После несчастного случая мальчик по имени Холден Мэттьюс впадает в кому на долгих двенадцать лет. Когда молодой парень приходит в сознание, у него открываются суперспособности, в которых очень заинтересована могущественная тайная организация.

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «По ту сторону»

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