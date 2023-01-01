По ту сторону (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Beyond 2 сезона
Фэнтези, Мистические18+
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Сюжет
После несчастного случая мальчик по имени Холден Мэттьюс впадает в кому на долгих двенадцать лет. Когда молодой парень приходит в сознание, у него открываются суперспособности, в которых очень заинтересована могущественная тайная организация.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыМистические, Фэнтези, Зарубежные
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- САРежиссёр
Стивен
А. Эделсон
- НКРежиссёр
Ник
Копус
- Режиссёр
Ли
Толанд Кригер
- ГНРежиссёр
Гай
Норман Би
- БДАктёр
Баркели
Даффилд
- ДГАктриса
Дилан
Гвин
- Актёр
Джонатан
Уайтселл
- ММАктёр
Майкл
МакГрэйди
- РРАктриса
Роми
Роузмонт
- ДПАктёр
Джефф
Пьер
- ПКАктёр
Питер
Келамис
- АДАктёр
Алекс
Дьякун
- ИБАктриса
Иден
Бролин
- ЧВАктёр
Чад
Виллетт
- МДСценарист
Марк
Дюбэ
- МДПродюсер
Марк
Дюбэ
- ДЛПродюсер
Джастин
Леви
- САПродюсер
Стивен
А. Эделсон
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- БКХудожник
Брайан
Кэйн
- ТКМонтажёр
Тим
Кинзи
- РММонтажёр
Роберт
Мид
- ДЛОператор
Дэвид
Ланце�нберг
- ТЧКомпозитор
Тоби
Чу