Плохой вор, хороший вор (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История о группе воров, которые грабят элиту Южной Кореи — людей, тайно манипулирующих бизнесменами и политиками страны.



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