Плохой детектив. Сезон 1
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Плохой детектив
1-й сезон

Плохой детектив (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.92018, Nappeun hyeonsa 16 серий
Детективы, Триллеры16+

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1-й сезон

Сюжет

Детектив У Тхэ-сок одержим своей работой и делаёт всё возможное, чтобы преступник понёс заслуженное наказание. Мрачное прошлое мужчины не даёт ему покоя, и с каждым днём он все больше погружается в одиночество. Однажды он знакомится со странной девушкой, которая сторонится людей. Преодолевая сомнения и подозрения, Тхэ-сок вместе с новой спутницей вступает в схватку с серийным убийцей.


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Рейтинг

7.1 IMDb