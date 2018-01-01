Плохой детектив. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Плохой детектив
1-й сезон
12-я серия

Плохой детектив (сериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.92018, Nappeun hyeonsa
Детективы, Триллеры16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Детектив У Тхэ-сок одержим своей работой и делаёт всё возможное, чтобы преступник понёс заслуженное наказание. Мрачное прошлое мужчины не даёт ему покоя, и с каждым днём он все больше погружается в одиночество. Однажды он знакомится со странной девушкой, которая сторонится людей. Преодолевая сомнения и подозрения, Тхэ-сок вместе с новой спутницей вступает в схватку с серийным убийцей.


Сериал Плохой детектив 1 сезон 12 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.1 IMDb