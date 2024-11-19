Плохой детектив. Сезон 1. Серия 13
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Плохой детектив
1-й сезон
13-я серия

Плохой детектив (сериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

9.02018, Nappeun hyeonsa
Детектив, Триллер18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Детектив У Тхэ-сок одержим своей работой и делаёт всё возможное, чтобы преступник понёс заслуженное наказание. Мрачное прошлое мужчины не даёт ему покоя, и с каждым днём он все больше погружается в одиночество. Однажды он знакомится со странной девушкой, которая сторонится людей. Преодолевая сомнения и подозрения, Тхэ-сок вместе с новой спутницей вступает в схватку с серийным убийцей.


Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb