Детектив У Тхэ-сок одержим своей работой и делаёт всё возможное, чтобы преступник понёс заслуженное наказание. Мрачное прошлое мужчины не даёт ему покоя, и с каждым днём он все больше погружается в одиночество. Однажды он знакомится со странной девушкой, которая сторонится людей. Преодолевая сомнения и подозрения, Тхэ-сок вместе с новой спутницей вступает в схватку с серийным убийцей.





