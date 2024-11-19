WinkСериалыПлохой детектив1-й сезон13-я серия
Плохой детектив (сериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
9.02018, Nappeun hyeonsa
Детектив, Триллер18+
Сезоны и серии
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+58 мин
Плохой детектив
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Детектив У Тхэ-сок одержим своей работой и делаёт всё возможное, чтобы преступник понёс заслуженное наказание. Мрачное прошлое мужчины не даёт ему покоя, и с каждым днём он все больше погружается в одиночество. Однажды он знакомится со странной девушкой, которая сторонится людей. Преодолевая сомнения и подозрения, Тхэ-сок вместе с новой спутницей вступает в схватку с серийным убийцей.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb