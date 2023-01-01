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Петух Брустер
1-й сезон

Петух Брустер (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

7.72017, Brewster the rooster 26 серий
Мультсериалы, Развивающие0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

У любопытной девочки Мэгги есть необычный друг — черный петух Брустер, у которого необычный гардероб и пытливый ум. Он знает ответы на множество вопросов: почему Луна не всегда видна целиком и как птицы греются зимой. Брустер с радостью ответит Мэгги и всем юным зрителям на все их вопросы и расскажет, что как устроено.

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Рейтинг

7.3 IMDb