WinkДетямПетух Брустер1-й сезон2-я серия
Петух Брустер (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
7.82017, Brewster the rooster
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
У любопытной девочки Мэгги есть необычный друг — черный петух Брустер, у которого необычный гардероб и пытливый ум. Он знает ответы на множество вопросов: почему Луна не всегда видна целиком и как птицы греются зимой. Брустер с радостью ответит Мэгги и всем юным зрителям на все их вопросы и расскажет, что как устроено.
СтранаИрландия
ЖанрРазвивающие, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
8.0 IMDb
- КПРежиссёр
Клифф
Пэррот
- КПАктёр
Клифф
Пэррот
- МСАктриса
Мойя
Стэффорд
- ГКАктриса
Грэйнн
Койл
- РДАктриса
Робин
Демпси
- ДОАктёр
Джейк
О’Лофлин
- ОМАктёр
Остин
Мур
- ФДАктёр
Финнбарр
Д. Пэррот
- ГИАктёр
Гари
Итчингем
- ИГАктёр
Итан
Гиллеспи
- ДВАктриса
Дебора
Вайсман
- ДМСценарист
Дэбби
Макдональд
- КПСценарист
Клифф
Пэррот
- КППродюсер
Клифф
Пэррот
- КХМонтажёр
Кэшелл
Хорган