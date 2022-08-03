WinkДетямПетух Брустер1-й сезон18-я серия
Петух Брустер (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно
7.82017, Brewster the rooster
Мультсериалы, Развивающие0+
Сезоны и серии
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 0+8 мин
Петух Брустер
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
О сериале
У любопытной девочки Мэгги есть необычный друг — черный петух Брустер, у которого необычный гардероб и пытливый ум. Он знает ответы на множество вопросов: почему Луна не всегда видна целиком и как птицы греются зимой. Брустер с радостью ответит Мэгги и всем юным зрителям на все их вопросы и расскажет, что как устроено.
СтранаИрландия
ЖанрРазвивающие, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
8.0 IMDb
- КПРежиссёр
Клифф
Пэррот
- КПАктёр
Клифф
Пэррот
- МСАктриса
Мойя
Стэффорд
- ГКАктриса
Грэйнн
Койл
- РДАктриса
Робин
Демпси
- ДОАктёр
Джейк
О’Лофлин
- ОМАктёр
Остин
Мур
- ФДАктёр
Финнбарр
Д. Пэррот
- ГИАктёр
Гари
Итчингем
- ИГАктёр
Итан
Гиллеспи
- ДВАктриса
Дебора
Вайсман
- ДМСценарист
Дэбби
Макдональд
- КПСценарист
Клифф
Пэррот
- КППродюсер
Клифф
Пэррот
- КХМонтажёр
Кэшелл
Хорган