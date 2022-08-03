Петух Брустер (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

У любопытной девочки Мэгги есть необычный друг — черный петух Брустер, у которого необычный гардероб и пытливый ум. Он знает ответы на множество вопросов: почему Луна не всегда видна целиком и как птицы греются зимой. Брустер с радостью ответит Мэгги и всем юным зрителям на все их вопросы и расскажет, что как устроено.

