WinkСериалыОстанется верность1-й сезон
Останется верность (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
9.22024, Останется верность. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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О сериале
Скромного дизайнера Лиду, работающую на стекольном заводе в небольшом поселке городского типа, бросает жених Костя прямо в день свадьбы. Лида решает дать судьбе отпор и уезжает покорять большой город. Благодаря случаю устраивается работать на фирму к Сергею, где ей придется не только помочь поднять производство благодаря талантливым дизайнерским решениям, но и спасти любимого от тюрьмы.