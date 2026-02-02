Скромного дизайнера Лиду, работающую на стекольном заводе в небольшом поселке городского типа, бросает жених Костя прямо в день свадьбы. Лида решает дать судьбе отпор и уезжает покорять большой город. Благодаря случаю устраивается работать на фирму к Сергею, где ей придется не только помочь поднять производство благодаря талантливым дизайнерским решениям, но и спасти любимого от тюрьмы.

