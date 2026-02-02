Останется верность
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Останется верность
9.22024, Останется верность 1 сезон
Мелодрама18+
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Останется верность (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Скромного дизайнера Лиду, работающую на стекольном заводе в небольшом поселке городского типа, бросает жених Костя прямо в день свадьбы. Лида решает дать судьбе отпор и уезжает покорять большой город. Благодаря случаю устраивается работать на фирму к Сергею, где ей придется не только помочь поднять производство благодаря талантливым дизайнерским решениям, но и спасти любимого от тюрьмы.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

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