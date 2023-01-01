Ольга Вузова. Сезон 1
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Ольга Вузова
1-й сезон

Ольга Вузова (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

4.82023, Ольга Вузова. Сезон 1 10 серий
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Программа Бузовой посвящена техническому образованию в России. Ее цель – помочь старшеклассникам определиться с учебным заведением и профессией.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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