Ольга Вузова
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Ольга Вузова

Ольга Вузова (сериал, 2023) смотреть онлайн бесплатно

5.02023, Ольга Вузова 1 сезон
ТВ-шоу18+
Ольга Бузова «инспектирует» технические вузы России и помогает старшеклассникам определиться с учебным заведением

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Программа Бузовой посвящена техническому образованию в России. Ее цель – помочь старшеклассникам определиться с учебным заведением и профессией.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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