Ольга Вузова (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Ольга Вузова. Сезон 1. Серия 5
Ольга Вузова
1-й сезон
5-я серия

Ольга Вузова (сериал, 2023) сезон 1 серия 5

2023, Ольга Вузова. Сезон 1. Серия 5
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Программа Бузовой посвящена техническому образованию в России. Ее цель – помочь старшеклассникам определиться с учебным заведением и профессией.

Программа Бузовой посвящена техническому образованию в России. Ее цель – помочь старшеклассникам определиться с учебным заведением и профессией.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

