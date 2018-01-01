Wink
Детям
Октонавты
1-й сезон

Октонавты (мультсериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

9.02012, The Octonauts 50 серий
Мультсериалы0+

О сериале

Октонавты – это динамичная команда из восьми смелых исследователей морских глубин, которые живут на подводной базе – Октопод с разнообразным флотом водных машин. Экипаж Октонавтов всякий раз спешит на помощь, как только в подводном пространстве случаются неприятности. В перерывах между борьбой с опасностями смелая восьмерка встречается с водными обитателями и познает тайные уголки морских глубин.

Страна
Ирландия, США, Великобритания, Индия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

