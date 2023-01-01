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Обманутые наукой (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
2013, Обманутые наукой. Сезон 1 12 серий
Документальные16+
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Сезоны и серии
- 16+47 мин
Обманутые наукой
Сезон 1 Серия 1
- 16+47 мин
Обманутые наукой
Сезон 1 Серия 2
- 16+48 мин
Обманутые наукой
Сезон 1 Серия 3
- 16+49 мин
Обманутые наукой
Сезон 1 Серия 4
- 16+48 мин
Обманутые наукой
Сезон 1 Серия 5
- 16+49 мин
Обманутые наукой
Сезон 1 Серия 6
- 16+48 мин
Обманутые наукой
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
Обманутые наукой
Сезон 1 Серия 8
- 16+49 мин
Обманутые наукой
Сезон 1 Серия 9
- 16+49 мин
Обманутые наукой
Сезон 1 Серия 10
- 16+48 мин
Обманутые наукой
Сезон 1 Серия 11
- 16+47 мин
Обманутые наукой
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Ученые всех времен и народов веками формировали представления о мире. Документальный проект сумел посмотреть за занавес общепринятых суждений. Программа рассказала о скрытых возможностях человека и особенностях вселенной, которые не вписались ни в одну фундаментальную научную теорию.
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