Обманутые наукой. Сезон 1
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Обманутые наукой
1-й сезон

Обманутые наукой (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Обманутые наукой. Сезон 1 12 серий
Документальные16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ученые всех времен и народов веками формировали представления о мире. Документальный проект сумел посмотреть за занавес общепринятых суждений. Программа рассказала о скрытых возможностях человека и особенностях вселенной, которые не вписались ни в одну фундаментальную научную теорию.

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