Обманутые наукой (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Ученые всех времен и народов веками формировали представления о мире. Документальный проект сумел посмотреть за занавес общепринятых суждений. Программа рассказала о скрытых возможностях человека и особенностях вселенной, которые не вписались ни в одну фундаментальную научную теорию.

