Обманутые наукой. Сезон 1. Серия 9
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Обманутые наукой
1-й сезон
9-я серия

Обманутые наукой (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

7.72013, Обманутые наукой. Сезон 1. Серия 9
Документальный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ученые всех времен и народов веками формировали представления о мире. Документальный проект сумел посмотреть за занавес общепринятых суждений. Программа рассказала о скрытых возможностях человека и особенностях вселенной, которые не вписались ни в одну фундаментальную научную теорию.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
48 мин / 00:48

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