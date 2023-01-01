Обедайте с любовью. Сезон 1
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Обедайте с любовью
1-й сезон

Обедайте с любовью (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

9.32022, Pei ni yi qi hao hao chi fan 16 серий
Мелодрамы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Директор компании Ю Хао ценит не только своё время, но и прибыль без рискованных затрат. Поэтому для участия в кулинарном шоу для продвижения своей компании он нанимает дублёра. Ведь готовить Ю Хао совсем не умеет. Однако обман раскрывается, навлекая гнев не только зрителей, но и телекомпании. Су Кэлань работает в компании в качестве PR- менеджера. И именно ей приходится улаживать этот конфликт. Девушка находит подход к режиссёру, благодаря своему таланту в готовке. И всё оборачивается так, что доброй и безотказной Су Кэлань придётся в срочном порядке научить угрюмого директора компании готовить.

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Информация

Страна
Китай
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

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