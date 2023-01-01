WinkСериалыОбедайте с любовью1-й сезон
Обедайте с любовью (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
9.32022, Pei ni yi qi hao hao chi fan 16 серий
Мелодрамы18+
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Сезоны и серии
- 18+72 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 1
- 18+74 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 2
- 18+71 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 3
- 18+73 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 4
- 18+72 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 5
- 18+73 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 6
- 18+70 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 7
- 18+69 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 8
- 18+72 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 9
- 18+71 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 10
- 18+72 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 11
- 18+73 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 12
- 18+72 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 13
- 18+73 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 14
- 18+73 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 15
- 18+72 мин
Обедайте с любовью
Сезон 1 Серия 16
Сюжет
Директор компании Ю Хао ценит не только своё время, но и прибыль без рискованных затрат. Поэтому для участия в кулинарном шоу для продвижения своей компании он нанимает дублёра. Ведь готовить Ю Хао совсем не умеет. Однако обман раскрывается, навлекая гнев не только зрителей, но и телекомпании. Су Кэлань работает в компании в качестве PR- менеджера. И именно ей приходится улаживать этот конфликт. Девушка находит подход к режиссёру, благодаря своему таланту в готовке. И всё оборачивается так, что доброй и безотказной Су Кэлань придётся в срочном порядке научить угрюмого директора компании готовить.
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