Обедайте с любовью (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Директор компании Ю Хао ценит не только своё время, но и прибыль без рискованных затрат. Поэтому для участия в кулинарном шоу для продвижения своей компании он нанимает дублёра. Ведь готовить Ю Хао совсем не умеет. Однако обман раскрывается, навлекая гнев не только зрителей, но и телекомпании. Су Кэлань работает в компании в качестве PR- менеджера. И именно ей приходится улаживать этот конфликт. Девушка находит подход к режиссёру, благодаря своему таланту в готовке. И всё оборачивается так, что доброй и безотказной Су Кэлань придётся в срочном порядке научить угрюмого директора компании готовить.

