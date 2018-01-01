Wink
Нубы
2-й сезон

Нубы (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

2020, Noobees 28 серий
Фантастика, Комедия12+

О сериале

Главная героиня сериала Сильвия – превосходная баскетболистка. В отличие от младшего брата Эрика, мечтающего стать профессиональным геймером, ее никогда не интересовали видеоигры, но она готова пойти на все, чтобы осуществить давнюю мечту своего отца.

Страна
Колумбия
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма

Рейтинг

6.5 IMDb