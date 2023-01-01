Нубы (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Главная героиня сериала Сильвия – превосходная баскетболистка. В отличие от младшего брата Эрика, мечтающего стать профессиональным геймером, ее никогда не интересовали видеоигры, но она готова пойти на все, чтобы осуществить давнюю мечту своего отца.



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