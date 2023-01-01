WinkСериалыНовые миры1-й сезон
Новые миры (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
2014, New Worlds 4 серии
Драма, Военный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
События фильма разворачиваются в 1680-х годах. Находящиеся по разные стороны Атлантического океана, два молодых человека и две женщины рискуют своими жизнями ради более справедливого будущего...
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Драма
Рейтинг
- ЧМРежиссёр
Чарльз
Мартин
- ДДАктёр
Джейми
Дорнан
- Актёр
Джозеф
Демпси
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- ФМАктриса
Фрейя
Мавор
- ММАктёр
Майкл
Мэлоуни
- ЭЭАктриса
Элис
Энглерт
- ХДАктриса
Холли
Демпси
- ПКАктёр
Пип
Картер
- ФЧАктёр
Фил
Чидл
- ТПАктёр
Том
Пэйн
- Актёр
Майкл
МакЭлхаттон
- МСАктёр
Малкольм
Сторри
- Актёр
Ральф
Айнесон
- ПФСценарист
Питер
Флэннери
- ЛРХудожница
Люсинда
Райт
- ГБМонтажёр
Гай
Бенсли
- БЙМонтажёр
Бен
Йетс
- ДРОператор
Дэвид
Рэдекер