WinkСериалыНовые мирыАктёры и съёмочная группа сериала «Новые миры»
Актёры и съёмочная группа сериала «Новые миры»
Режиссёры
Актёры
АктёрAbe Goffe
Джейми ДорнанJamie Dornan
АктёрNed
Джозеф ДемпсиJoseph Dempsie
АктёрCharles II
Джереми НортэмJeremy Northam
АктрисаBeth Fanshawe
Фрейя МаворFreya Mavor
АктёрHardwick
Майкл МэлоуниMichael Maloney
АктрисаHope
Элис ЭнглертAlice Englert
АктрисаAgnes
Холли ДемпсиHolli Dempsey
АктёрJudge Jeffreys
Пип КартерPip Carter
АктёрRalph
Фил ЧидлPhil Cheadle
АктёрMonmouth
Том ПэйнTom Payne
АктёрJohn Hawkins
Майкл МакЭлхаттонMichael McElhatton
АктёрAdam
Малкольм СторриMalcolm Storry
АктёрStackpole