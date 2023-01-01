Wink
Сериалы
Новые миры
Актёры и съёмочная группа сериала «Новые миры»

Актёры и съёмочная группа сериала «Новые миры»

Режиссёры

Чарльз Мартин

Чарльз Мартин

Charles Martin
Режиссёр

Актёры

Джейми Дорнан

Джейми Дорнан

Jamie Dornan
АктёрAbe Goffe
Джозеф Демпси

Джозеф Демпси

Joseph Dempsie
АктёрNed
Джереми Нортэм

Джереми Нортэм

Jeremy Northam
АктёрCharles II
Фрейя Мавор

Фрейя Мавор

Freya Mavor
АктрисаBeth Fanshawe
Майкл Мэлоуни

Майкл Мэлоуни

Michael Maloney
АктёрHardwick
Элис Энглерт

Элис Энглерт

Alice Englert
АктрисаHope
Холли Демпси

Холли Демпси

Holli Dempsey
АктрисаAgnes
Пип Картер

Пип Картер

Pip Carter
АктёрJudge Jeffreys
Фил Чидл

Фил Чидл

Phil Cheadle
АктёрRalph
Том Пэйн

Том Пэйн

Tom Payne
АктёрMonmouth
Майкл МакЭлхаттон

Майкл МакЭлхаттон

Michael McElhatton
АктёрJohn Hawkins
Малкольм Сторри

Малкольм Сторри

Malcolm Storry
АктёрAdam
Ральф Айнесон

Ральф Айнесон

Ralph Ineson
АктёрStackpole

Сценаристы

Питер Флэннери

Питер Флэннери

Peter Flannery
Сценарист

Художники

Люсинда Райт

Люсинда Райт

Lucinda Wright
Художница

Монтажёры

Гай Бенсли

Гай Бенсли

Guy Bensley
Монтажёр
Бен Йетс

Бен Йетс

Ben Yeates
Монтажёр

Операторы

Дэвид Рэдекер

Дэвид Рэдекер

David Raedeker
Оператор