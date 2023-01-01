Новичок (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение топовой криминальной драмы о сорокалетнем мужчине, который обретает смысл жизни на полицейской службе. Не пропустите сериал «Новичок», 2 сезон которого уже доступен на Wink.



Во втором сезоне новобранец Джон Нолан продолжает осваиваться на работе в полицейском участке. Совсем недавно он был простым строителем, а теперь от его действий зависит безопасность жителей Лос-Анджелеса. После того как участок сталкивается с террористической атакой на город, будущее всех новичков оказывается под вопросом. Между тем врачи борются за жизнь офицера Тима Брэдфорда, который сильно пострадал в результате нападения.



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