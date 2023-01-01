Новичок (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+41 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 1
- 18+42 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 2
- 18+42 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 3
- 18+41 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 4
- 18+42 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 5
- 18+42 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 6
- 18+41 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 7
- 18+41 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 8
- 18+41 мин
Новичок
Сезон 2 Се�рия 9
- 18+42 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 10
- 18+42 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 11
- 18+42 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 13
- 18+40 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 14
- 18+42 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 15
- 18+41 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 16
- 18+42 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 17
- 18+42 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 18
- 18+41 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 19
- 18+42 мин
Новичок
Сезон 2 Серия 20
Сюжет
Продолжение топовой криминальной драмы о сорокалетнем мужчине, который обретает смысл жизни на полицейской службе. Не пропустите сериал «Новичок», 2 сезон которого уже доступен на Wink.
Во втором сезоне новобранец Джон Нолан продолжает осваиваться на работе в полицейском участке. Совсем недавно он был простым строителем, а теперь от его действий зависит безопасность жителей Лос-Анджелеса. После того как участок сталкивается с террористической атакой на город, будущее всех новичков оказывается под вопросом. Между тем врачи борются за жизнь офицера Тима Брэдфорда, который сильно пострадал в результате нападения.
Не упустите возможность узнать, какие испытания ждут Джона и его коллег в новом сезоне, и скорее включайте захватывающий сериал «Новичок». Смотреть онлайн в хорошем качестве и первоклассной озвучке его можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- БРРежиссёр
Билл
Роу
- ЧЮРежиссёр
Чи
Юн Чунг
- Режиссёр
Майкл
Гои
- Актёр
Нэйтан
Филлион
- АДАктриса
Алисса
Диас
- Актёр
Ричард
Т. Джонс
- МОАктриса
Мелисса
О’Нил
- Актёр
Эрик
Винтер
- МКАктриса
Мекиа
Кокс
- ШЭАктёр
Шон
Эшмор
- ТМАктёр
Титус
Макин мл.
- ДДАктриса
Дженна
Дуан
- ТВАктёр
Тру
Валентино
- БХАктёр
Брент
Хафф
- ДРСценарист
Дэвид
Рэдклифф
- Продюсер
Нэйтан
Филлион
- Продюсер
Марк
Гордон
- ДКМонтажёр
Джэйк
Коэн
- ЧЮМонтажёр
Чи
Юн Чунг
- ДХОператор
Джастин
Ханрахан
- КДОператор
Кайл
Джуэлл
- ПТОператор
Пол
Терио
- ДГКомпозитор
Джордан
Гань