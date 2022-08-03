Новичок (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Динамичная криминальная драма о буднях полицейских. Если вам нравятся честные истории о том, как важно следовать заветной мечте и не бояться преодолевать трудности, то не пропустите сериал «Новичок». 1 сезон онлайн доступен в отличном качестве на Wink.
Первый сезон начинается с того, что бывший строитель Джон Нолан, переживший ограбление банка, переезжает в Лос-Анджелес, чтобы кардинально изменить свою жизнь и помогать людям. В возрасте сорока лет он поступает в полицейскую академию и начинает обучение вместе с другими новичками. После успешного окончания учебы Джон попадает в участок, где сталкивается с новыми испытаниями и опасностями. Здесь он заводит дружбу с коллегами, которые помогают ему спасать жизни и бороться с преступностью.
Хотите узнать, как мужчина среднего возраста завоевывает уважение среди двадцатилетних новобранцев на службе? Тогда скорее включайте боевик «Новичок». Сериал (2018), смотреть онлайн который можно в любое время в высоком качестве на видеопортале Wink!
Рейтинг
- БРРежиссёр
Билл
Роу
- ЧЮРежиссёр
Чи
Юн Чунг
- Режиссёр
Майкл
Гои
- Актёр
Нэйтан
Филлион
- АДАктриса
Алисса
Диас
- Актёр
Ричард
Т. Джонс
- МОАктриса
Мелисса
О’Нил
- Актёр
Эрик
Винтер
- МКАктриса
Мекиа
Кокс
- ШЭАктёр
Шон
Эшмор
- ТМАктёр
Титус
Макин мл.
- ДДАктриса
Дженна
Дуан
- ТВАктёр
Тру
Валентино
- БХАктёр
Брент
Хафф
- ДРСценарист
Дэвид
Рэдклифф
- Продюсер
Нэйтан
Филлион
- Продюсер
Марк
Гордон
- ДКМонтажёр
Джэйк
Коэн
- ЧЮМонтажёр
Чи
Юн Чунг
- ДХОператор
Джастин
Ханрахан
- КДОператор
Кайл
Джуэлл
- ПТОператор
Пол
Терио
- ДГКомпозитор
Джордан
Гань