Динамичная криминальная драма о буднях полицейских. Если вам нравятся честные истории о том, как важно следовать заветной мечте и не бояться преодолевать трудности, то не пропустите сериал «Новичок». 1 сезон онлайн доступен в отличном качестве на Wink.



Первый сезон начинается с того, что бывший строитель Джон Нолан, переживший ограбление банка, переезжает в Лос-Анджелес, чтобы кардинально изменить свою жизнь и помогать людям. В возрасте сорока лет он поступает в полицейскую академию и начинает обучение вместе с другими новичками. После успешного окончания учебы Джон попадает в участок, где сталкивается с новыми испытаниями и опасностями. Здесь он заводит дружбу с коллегами, которые помогают ему спасать жизни и бороться с преступностью.



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