Ниндзяго: Мастера Кружитцу
8-й сезон

Ниндзяго: Мастера Кружитцу (мультсериал, 2017) сезон 8 смотреть онлайн

8.52017, Ninjago: Masters of Spinjitzu 10 серий
Мультсериалы12+

О сериале

Захватывающий мультсериал с персонажами из деталей конструктора LEGO. Молодые воины Ниндзяго под руководством мастера Ву борются со злом на своем острове. У каждого героя особое оружие. Кай использует меч огня, Джей – нунчаки молний, Зейн – сюрикены льда, а Коул – косу землетрясений.

Страна
Сингапур, Дания, Канада, США
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

