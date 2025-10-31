Невеста на замену. Сезон 1
Сериалы
Невеста на замену
1-й сезон

Невеста на замену (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

6.52024, Billionaire Playboy's Replacement Bride 70 серий
Мелодрама18+

1-й сезон

О сериале

В центре сюжета — Элиша, вынужденная под давлением мачехи пойти под венец вместо собственной сестры и выйти замуж за незнакомца. С разбитым сердцем она решает позволить себе одну ночь утешения с симпатичным незнакомцем по имени Люциус. Каково же было ее потрясение, когда на собственной свадьбе она обнаруживает, что ее новый муж — тот самый Люциус. Так начинается сложная, полная страсти и недоверия, любовная история, где каждый скрывает свои карты.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама

Рейтинг